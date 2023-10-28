Пожар в Шахдагском национальном парке видео
На территории Шахдагского национального парка, расположенного недалеко от села Гамарван Габалинского района, произошел пожар в горно-лесистой местности, сообщила пресс-служба МЧС.
Информация о происшествии поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Для оперативного реагирования на место были направлены подразделения Габалинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря своевременным действиям пожарных огонь был быстро локализован и потушен. В результате пожара на площади 600 квадратных метров сгорели древесные отходы. Отмечается, что деревья в национальном парке были успешно защищены от огня, предотвращено распространение пожара на большую территорию.