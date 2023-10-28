«В Китае атаку ХАМАС назвали впечатляющей, а в России ее будут изучать в военных академиях», — хвастался он.

Один из политических лидеров ХАМАС Халед Машаль в ходе интервью египетскому телеканалу заявил, что действия ХАМАС привлекли внимание мировых держав.

Халед Машаль также высказал мнение о том, что Россия выиграла от нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

«Это отвлекло внимание США от войны в Украине», — заявил он в интервью египетским СМИ. Он добавил: «Это был мастер-класс для всего арабского мира… Китай был впечатлен нашей атакой и подумывает над аналогичным нападением на Тайвань. В России нашу атаку будут изучать в военных учебных заведениях».

Машаль также обратился к «Хезболле» с призывом активнее участвовать в военных действиях против Израиля. Его комментарии были также освещены иранским телеканалом.