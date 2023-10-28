Эрдоган наблюдает за крупнейшим парадом ВМС Турции фото, видео; обновлено 19:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с гостями понаблюдал за крупнейшим военно-морским парадом в Стамбуле, передают турецкие СМИ.
*** 18:25
В водах Босфора проходит крупнейший военно-морской парад, посвященный столетию Турецкой Республики, сообщают турецкие СМИ.
В мероприятии принимают участие 100 военных кораблей ВМС Турции, в том числе и самое большое военное судно страны - десантный корабль TCG Anadolu.
«Это мероприятие является крупнейшим в истории республики военно-морским парадом, призвано продемонстрировать военную мощь Турции», - написал журналист Ибрагим Хаскологлу на своей странице в соцсети Х.
October 29, 2023