Испания в авангарде европейских критиков Израиля

«Сегодня Израиль совершает военные преступления и нарушает международную законность», – сказала политик журналистам. Она призвала к немедленному прекращению огня в Газе. «Это призыв, который озвучивают по всему миру», – добавила Диас, которая приняла участие в шествии в Мадриде в поддержку палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Помимо этого, исполняющий обязанности министра социальных прав Испании Ионе Беларра выразила сожаление в связи с эскалацией «недавних нападений Израиля на сектор Газа и попросила Евросоюз «не делать их партнером в геноциде».

По сообщению информационного агентства «Анадолу», Беларра в видеообращении в социальных сетях X сказала: «После этой адской ночи в секторе Газа у меня есть очень простое, но очень важное сообщение для европейских лидеров: Не делайте нас соучастниками геноцида. Не действуйте от нашего имени».

Тем временем в столице Испании Мадриде прошел митинг в поддержку палестинцев. По оценке правительства, на нем присутствовало 10 тыс. человек. Перед началом акции деятели культуры Испании опубликовали манифест под названием «Мы должны остановить войну. Ни геноцида, ни терроризма».

#BREAKING #Spain #Israel #Gaza Another footage of massive protests in Madrid, Spain, in support of Palestine. pic.twitter.com/a1MmhTSLn3