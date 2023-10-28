Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:42

Европа просит у Азербайджана больше газа, но сама при этом инициативы не проявляет - такова суть заявления вице-президента SOCAR Эльшада Насирова, сделанного в ходе Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана». По словам Насирова, Европа должна проявить значительно большую коммерческую и финансовую активность в вопросах расширение добычи газа в Азербайджане.

Подчеркнув наличие в стране значительных ресурсов «голубого топлива», вице-президент SOCAR назвал, помимо уже действующих проектов, новые месторождения «Умид» и «Бабек», подчеркнув, что полномасштабная фаза разработки недавно введенного в эксплуатацию месторождения «Апшерон» может давать ежегодно по 4-4,5 миллиарда кубометров. При этом Насиров отметил противоречивость ситуации, при которой Евросоюз, с одной стороны, проявляет интерес к растущим энергетическим возможностям Азербайджана и даже достиг с Баку договоренностей о возможностях увеличения поставок газа, но с другой - явно не торопится предоставлять соответствующие гарантии. Что, безусловно, тормозит процесс расширения газодобычи в Азербайджане. «Эксперты знают, что любому производителю газа, непосредственно связанному с трубопроводным транспортом, для расширения объемов добычи необходимы долгосрочные, на десять лет и более, гарантии закупок, - подчеркнул Эльшад Насиров. - К примеру, в 2013 году Азербайджан заключил с ЕС соглашение о продаже газа на 25 лет вперед на условиях take or pay (бери и плати). Что, естественно, обеспечило гарантии возврата капитала, вложенного в добычу. Но сейчас европейские компании не готовы заключать контракты более чем на десятилетний период. В основном они хотят закончить отбор газа к тому времени, когда в соответствии с климатическими требованиями использовать газ будет уже нельзя. Но кто в таком случае компенсирует нам вложенные миллиарды?..» Вопрос резонный, тем более что, как свидетельствует азербайджанская практика, речь идет о немалой сумме.

В частности, чтобы протянуть в Италию, Грецию и Болгарию ныне действующий трубопровод протяженностью 3,5 тысячи километров, был привлечен капитал в размере порядка 38-40 миллиардов долларов. Было бы логично считать, что теперь, когда газопровод уже существует, процесс расширение объемов добычи «голубого топлива» особых усилий и затрат не потребует. Но это не так. Прежде всего, для агрегирования газа необходимо задействовать сразу несколько проектов. Другими словами, если ранее газа с месторождения «Шах-Дениз» было достаточно, чтобы окупать затраты и эксплуатацию всей трубы, той сейчас нужно будет привлечь еще несколько производителей и принять совместное решение по расширению объемов добычи. При этом, чтобы доставить газ в Европу, надо будет, по сути, расширить три отдельных трубопровода, объединенных в единую систему Южного газового коридора (ЮГК). Это Южно-Кавказский трубопровод от Баку до турецкой границы, Трансанатолийский (TANAP), идущий через Турцию, и Трансадриатический (TAP). И вот тут выясняется, что банки Европы не хотят финансировать расширение углеводородного проекта. Возлагать же бремя финансирования на плечи Азербайджана — значит угодить в ситуацию, при которой Баку, чтобы окупить за десять лет вложенные средства, должен будет продавать газ по более высоким ценам, нежели те, которые предлагает ликвидный рынок Европы. А это, безусловно, убытки! Впрочем, помимо финансовых проблем, играющих важную роль при исполнении любого масштабного проекта, у Баку также есть вопросы по расширению трубопроводной системы в Италии. В частности, нужны гарантии, что трубопровод будет расширен и что Азербайджан будет иметь к нему хоть какой-то доступ.