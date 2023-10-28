США требуют от Израиля соблюдать правила

В ходе переговоров Байден намерен подчеркнуть важность различия между террористами и гражданским населением в Газе.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN сообщил, что президент США Джо Байден в ближайшие часы проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Салливан отметил: «В этом конфликте погибли тысячи палестинских гражданских лиц, и это абсолютная трагедия». Он также добавил: «Эти люди не заслуживали смерти. Они заслуживают жить в мире, безопасности и достоинстве».

По словам Салливана, использование боевиками ХАМАС человеческих щитов увеличивает сложность ситуации для Израиля, но не освобождает его от ответственности согласно международному праву различать террористов от гражданских лиц и защищать невинных людей.

Салливан также упомянул, что США задают Израилю серьезные вопросы относительно его операций в Газе, подобные тем, которые они задавали бы сами себе при проведении антитеррористической операции. Он указал на необходимость Израиля «согласовывать средства с целями» в войне, что, вероятно, указывает на опасения в Вашингтоне относительно стратегии Израиля в наземной операции.