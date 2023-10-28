«Вагнер» вливается в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе 170 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в состав спецподразделения «Ахмат». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат». В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках».

Кадыров уточнил, что это не первый случай перехода бойцов «Вагнера» в «Ахмат», однако сейчас речь идет о «массовом пополнении личного состава».

Апты Алаудинов, командир базирующегося в Чечне подразделения, также отметил, что среди новых бойцов «Ахмата» есть и командиры из «Вагнера». По его мнению, «вагнеровцы» предпочитают «Ахмат» благодаря схожему стилю управления и высокому уровню оснащения подразделения для ведения боевых действий.