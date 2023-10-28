Азербайджанская армия помянула Ататюрка фото
По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова были проведены торжественные мероприятия в честь 100-летия со дня образования Турецкой Республики, передает Минобороны Азербайджана.
Участники мероприятий почтили минутой молчания память национальных лидеров двух стран - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов.
В сопровождении военного оркестра прозвучали гимны Азербайджана и Турции. В рамках мероприятий были организованы занятия и показаны видеоролики, посвященные юбилею Турецкой Республики.