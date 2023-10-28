ЦАХАЛ и ХАМАС схлестнулись в бою видео
Израильские военные предотвратили попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа попасть на территорию Израиля через КПП «Эрез», вступив с ними в бой на границе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Тем временем «Бригады аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) сообщают о «жестоких боестолкновениях» с израильскими войсками на северо-западе сектора Газа.
בשעות האחרונות צה"ל המשיך לתקוף ולחסל מחבלים ברצועת עזה, לוחמי צה"ל שפעלו בסמוך למעבר ארז זיהו מספר מחבלים שיצאו מפיר של מנהרה בשטח רצועת עזה, לאחר הזיהוי הלוחמים ניהלו מולם קרב, הרגו מספר מחבלים ופצעו נוספים. במקביל, התרחשו מספר קרבות נוספים בהם חוסלו מחבלים>> pic.twitter.com/R4TpMIJupy— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023