Израильские военные предотвратили попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа попасть на территорию Израиля через КПП «Эрез», вступив с ними в бой на границе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Тем временем «Бригады аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) сообщают о «жестоких боестолкновениях» с израильскими войсками на северо-западе сектора Газа.