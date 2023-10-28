Азербайджан обыграл на чемпионате мира Египет и вышел в 1/8 финала

В Рас-эль-Хайма (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Действующий чемпион Европы сборная Азербайджана сегодня провела вторую игру на групповой стадии, в которой встречалась с Египтом. Подопечные Эльшада Гулиева победили со счетом 4:1.

В нашей команде два гола на счету Ревана Керимова (8-я и 42-я минуты), по мячу забили Сеймур Мамедов (37-я) и Тамкин Халилзаде (45-я).

В другом матче 2-го тура в нашей группе Кувейт и Ирак сыграли вничью - 5:5.

Напомним, в первом матче Азербайджан со счетом 2:0 обыграл Ирак, а Египет с таким же результатом одолел Кувейт.

В заключительной встрече в группе наша сборная 31 октября сыграет с Кувейтом.

Турнирное положение в группе «G»:

1. Азербайджан – 6 очков, разница мячей 6-1 (2 матча)

2. Египет – 3, 3-4 (2)

3. Кувейт – 1, 5-7 (2)

4. Ирак – 1, 5-7 (2).

Всего на чемпионате мира 32 команды поделены на восемь групп. По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала. Таким образом, Азербайджан уже гарантировал себе место в плей-офф. Там наша команда сыграет со сборной из группы «H», где выступают Сербия, Венгрия, Ливия и Португалия.