В своей колонке для Sunday Times авторитетный британский военный аналитик Майкл Кларк указывает на разногласия между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно хода контрнаступления.

Кларк утверждает, что последние три недели, когда внимание мировой общественности было приковано к конфликту между Израилем и ХАМАС, стали «хорошим временем» для президента России Владимира Путина: российская армия усилила атаки в Украине, сфокусировавшись на Авдеевском и Купянском направлениях. Эксперт также отмечает, что Россия, вероятно, начала зимнее авиационное наступление, целью которого является гражданская инфраструктура.

Кларк подчеркивает значение возобновленных российских атак на Авдеевку, называя ее «вторым Бахмутом», хотя завоевание Бахмута, по его мнению, имело скорее символическое значение. В то же время Авдеевка обладает стратегической ценностью, так как находится на ключевом пути в Донецк, и ее дорожная система открывает доступ к югу Донбасса.

Кларк констатирует, что для Украины эти недели были тяжелыми, и в Киеве есть опасения, что Запад может прекратить оказывать помощь, если ситуация на фронте застопорится. Западные лидеры, по мнению эксперта, заинтересованы в ощутимых результатах украинской армии.

Согласно Кларку, в украинских военных кругах ходят слухи о разногласиях между Залужным и Зеленским. Залужный якобы полагает, что Украине следует сосредоточиться на удержании текущих позиций и готовиться к боевым действиям в 2024 году, в то время как Зеленский с этим не согласен. Российские СМИ освещают это как «раскол» и «трения» между президентом и главнокомандующим.

Тем не менее Кларк считает, что ситуация для Украины не является тупиковой. Украинским войскам удалось нанести российской армии значительные потери в недавних боях за Авдеевку. Если Киев справится с текущим давлением России в Донбассе, то следующей стратегической целью для Украины станет включение оккупированного Крыма в зону досягаемости для ракет и артиллерии, что сделает его использование Россией в качестве военного узла для переброски войск и авиации в Украине слишком рискованным, резюмирует британский эксперт.