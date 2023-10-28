В составе победителей самым результативным был латвиец Артемс Бутьянковс, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов.

В заключительном матче тура в Спортивном центре «Серхедчи» встречались действующий чемпион страны «Сабах» и «Гянджа». «Сабах», представляющий Азербайджан в Кубке Европы ФИБА, одержал уверенную победу со счетом 115:74.

Интересно, что эти команды встречались в финальной серии прошлогоднего чемпионата страны. Тогда в упорной борьбе «Сабах» победил со счетом 3:2.

Напомним, в матче открытия чемпионата «Джалилабад» обыграл «Серхедчи» со счетом 86:76. Затем в упорной борьбе двух бакинских команд «Хазри» обыграл «Нефтчи» - 80:73. Вчера были сыграны еще два матча: «НТД ИНДИГО» (Хачмаз) – «Сумгаит» - 97:79, «Хырдалан» - «Шеки» - 102:78.

Матчи 2-го тура пройдут в период с 1 по 5 ноября. Центральной игрой тура будет встреча между «Сабахом» и «НТД-ИНДИГО» - командами, одержавшими победы в 1-м туре.