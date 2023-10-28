Бывший глава военной разведки Израиля выступил с заявлением о планах страны по ХАМАС, передает Bloomberg.

Bloomberg сообщает, что бывший директор военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил о планах Израиля уничтожить не менее 10 тысяч бойцов ХАМАС из их общего числа в приблизительно 30 тысяч боевиков.

По информации представителей служб безопасности, была сформирована специальная группа с задачей устранения всех лидеров ХАМАС, причастных к инцидентам 7 октября. Военные источники утверждают, что некоторые из этих лидеров уже были убиты.

Израиль, как отмечается, не намерен возвращать контроль над всем сектором Газа потенциальной новой власти, которая может прийти на смену ХАМАС. Согласно заявлениям нескольких официальных лиц, Тель-Авив планирует создать буферную зону вдоль границы сектора Газа с целью предотвратить будущие нападения.

«Мы не хотим оккупировать и контролировать два миллиона палестинцев», — сказал Ядлин. Он указал, что для безопасности кибуцев и городов в западной части Негева им нужна буферная зона.