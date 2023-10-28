Президент Кыргызстана наблюдает за турецкими беспилотниками

Кыргызстан впервые провел испытания турецких ударных беспилотников Akinci и Aksungur, которые были приняты на вооружение пограничными службами страны, передает Sputnik Кыргызстан.

Первый полет кыргызстанских беспилотников проходил под личным наблюдением президента Садыра Жапарова.

В 2022 году Кыргызстан стал первой страной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившей ударные беспилотные летательные аппараты у страны - члена НАТО.