Президент Кыргызстана наблюдает за турецкими беспилотниками
Кыргызстан впервые провел испытания турецких ударных беспилотников Akinci и Aksungur, которые были приняты на вооружение пограничными службами страны, передает Sputnik Кыргызстан.
Первый полет кыргызстанских беспилотников проходил под личным наблюдением президента Садыра Жапарова.
В 2022 году Кыргызстан стал первой страной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившей ударные беспилотные летательные аппараты у страны - члена НАТО.
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