Эльяс Шафиев, собкор 20:28

Влиятельная британская газета The Financial Times критикует внешнюю политику Евросоюза, называя ее «нерешительной». По мнению издания, такие страны, как Венгрия, используя принцип единогласия при голосовании, во многих случаях блокируют внешнеполитические шаги союза. В качестве одного из примеров приводится Южный Кавказ, где дипломатия Брюсселя, направленная на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, полностью провалилась.

Газета приводит ежегодный отчетный доклад председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанный в середине сентября в Страсбурге, где она представила Евросоюз как новый геополитический блок. «Но менее чем через месяц разразилась война между ХАМАС и Израилем, которая высветила разногласия между 27 государствами - членами ЕС и непоследовательность среди политиков в штаб-квартире блока в Брюсселе, - пишет The Financial Times. - Означает ли это, что фон дер Ляйен ошибалась и что ЕС весьма далек от реальной геополитической державы? Ближний Восток в большей степени, чем любой международный спор, может выявить пределы стремления ЕС проводить эффективную общую внешнюю политику. Другие вопросы также создают трудности для ЕС: Россия и Украина, Южный Кавказ, Северная Африка, Китай, и, чтобы мы не забыли, что будет делать Европа, если Дональд Трамп или другой республиканец захватит Белый дом после президентских выборов в США в следующем году?» Британское издание оговаривается, что, несмотря на противоречия в сфере внешней политики, «картина не столь уж печальна»: Европейский Союз, по крайней мере в области энергетической безопасности, добился значительного прогресса, устранив за последние два года токсичную зависимость от российской нефти и газа. Еще ЕС начал больше инвестировать в оборону и безопасность, хотя ежегодные расходы на оборону большинства стран, все еще входящих в альянс, не достигают даже двух процентов ВВП.

«Тем не менее очевидно, что внешняя политика ЕС зачастую неэффективна, что контрастирует с впечатляющим влиянием блока в регулировании бизнеса и международной торговли», - отмечает издание. В статье говорится, что в ближневосточном вопросе многие члены Евросоюза демонстрируют сильную произраильскую позицию, в то время как другие говорят, что следует уделять больше внимания защите палестинского гражданского населения в секторе Газа. «Эти разногласия не только подрывают и без того ограниченное влияние ЕС на Ближнем Востоке, но и рискуют отвлечь правительства стран Евросоюза от задачи финансирования и вооружения Украины в ее войне с Россией, - пишет FT. - С этим связан и тот факт, что страны так называемого «Глобального Юга», возмущенные позицией ЕС по войне Израиля и ХАМАС, могут чувствовать себя менее склонными поддерживать европейскую позицию по Украине. Даже в отношении России и Украины мы видим различия между правительствами ЕС. Ранее в этом месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Пекин и стал первым лидером ЕС, который встретился с президентом России Владимиром Путиным с тех пор, как Международный уголовный суд предъявил ему обвинение в предполагаемых военных преступлениях».

FT пишет, что порой внутриполитические разногласия мешают европейскому правительству изложить четкую национальную позицию по внешней политике. И в этой связи нет лучшего примера, чем Ближний Восток. К примеру, как пишет Le Monde, Франция оказалась втянутой в скандал из-за нападок лидера радикальной левой оппозиции Жан-Люка Меланшона на политику Израиля. Аналогичные споры идут и в Испании, где левые партии настроены решительно пропалестински, что представляет собой проблему для временного премьер-министра Педро Санчеса, который занимает более осторожную позицию, но чьи перспективы возглавить новое правительство напрямую зависят от его союза с левыми радикалами. Согласно Лиссабонскому договору, который вступил в силу в 2009 году, внешняя политика ЕС должна была стать более динамичной. В соответствии с договором была введена должность президента Европейского совета, который объединяет глав правительств и службу внешних действий, возглавляемую главой внешнеполитического ведомства, который также заседает в Европейской комиссии.

«Тем не менее война на Ближнем Востоке пролила беспощадный свет на то, как эти договоренности могут порой пойти не в ту сторону, - пишет FT. - Во-первых, Оливер Вархелли, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения, объявил, что замораживает помощь палестинским территориям. Он сделал этот шаг, не посоветовавшись с другими членами комиссии, не говоря уже о национальных правительствах, в результате ЕС быстро «отрекся» от него. Затем фон дер Ляйен посетила Израиль, где выступила с решительным посланием в поддержку права страны на самооборону. После чего подверглась мгновенной критике со стороны чиновников более низкого уровня ЕС и некоторых национальных правительств, которым не понравилось отсутствие сбалансированности в ее публичных заявлениях, а также тот факт, что фон дер Ляйен, по-видимому, отстаивала право говорить от их имени по вопросам внешней политики. В основе этого спора лежит проблема (которая в Брюсселе ни для кого не секрет), что у фон дер Ляйен плохие отношения как с Шарлем Мишелем, нынешним председателем Совета ЕС, так и с Боррелем. Другие правительства знают о трудностях ЕС и иногда с удовольствием ими пользуются. Показателен пример 2021 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал фон дер Ляйен на переговорах в Анкаре, предложив кресло Мишелю, но не ей». По мнению британского издания, эффективная внешняя политика частично зависит от способности и готовности использовать военную силу. После российского вторжения в Украину в 2022 году правительства ЕС увеличили расходы на оборону, но многие европейские члены НАТО по-прежнему не достигают цели альянса и не доводят траты на военные расходы до двух процентов ВВП.