В матче 11-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Нефтчи» на своей арене принимал «Сабах».

В игре призеров предыдущего чемпионата страны победу со счетом 1:0 одержал «Сабах». Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время сербом Бояном Летичем.

В целом воскресный день получился для спортсменов «Сабаха» удачным. Сначала баскетбольная команда, являющаяся действующим чемпионом Азербайджана, одержала победу в матче 1-го тура ABL над «Гянджой», а затем футболисты «Сабаха» одолели «Нефтчи».

Сегодня в футбольной Премьер-лиге состоялась еще одна игра. В Сумгаите местная команда и «Габала» сыграли вничью - 0:0.

Днем ранее лидер чемпионата «Зиря» сыграла вничью 2:2 с «Сабаилом», а «Туран-Товуз» разгромил «Кяпяз» - 4:0.

Завтра в заключительном матче 11-го тура на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Араз-Нахчыван» сыграет с «Карабахом». Игра начнется в 19:00.

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 21 очко (11 матчей)

2. «Карабах» - 20 (10)

3. «Сабаил» - 18 (11)

4. «Араз-Нахчыван» - 17 (10)

5. «Нефтчи» - 15 (11)

6. «Туран-Товуз» - 15 (11)

7. «Сумгаит» - 15 (11)

8. «Сабах» - 13 (11)

9. «Габала» - 8 (11)

10. «Кяпяз» - 6 (11).