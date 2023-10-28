Икрам Нур, автор haqqin.az 21:07

С апреля прошлого года посевы опийного мака в Афганистане сократились на 85%. Такие данные приводят аналитики компании Alcis. Информация о сокращении посевов опийного мака в Афганистане вызвало парадоксальную реакцию – с одной стороны, утверждается, что это «самая успешная попытка борьбы с наркотиками в истории человечества», а с другой – выражаются опасения, что талибы не выдержат заданную ими самим себе высокую планку. И парадокс здесь в том, что правы и те, и другие.

Когда талибы после прихода к власти говорили о том, что искоренят производство героина в Афганистане – им мало кто верил, включая самих наркоторговцев. «Если талибы запретят производство опиума, это вызовет негативную реакцию со стороны фермеров, выращивающих опийный мак, наркобаронов и общественности. «Талибан» извлек наибольшую выгоду из производства опиума за последние 20 лет [пока вел войну против иностранных войск в Афганистане]», —говорил тогда в интервью The Guardian один из наркоторговцев по имени Ахмед Хан, который работал тогда в южной провинции Гильменд, недалеко от границы с Пакистаном. Но талибы все же пошли на этот шаг. В апреле 2022 года верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада издал распоряжение о запрете выращивания опиумного мака на всей территории Афганистана. В нем говорилось: «Все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака. Нарушивших указание будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен». По словам представителей талибов, для выполнения указа Ахундзады силы талибов провели 5 799 операций по борьбе с наркотиками, задержали 6 781 наркоторговца, изъяли 1 799 тонн наркотиков и ликвидировали 585 лабораторий по производству героина.

В цифрах, по данным компании Alcis, которая специализируется на географических информационных услугах, это выглядит следующим образом: в 2023 году площадь посевов мака по всему Афганистану составила менее 30 тысяч гектаров. Весной прошлого года площади посевов составляли более 210 тысяч гектаров. В региональном масштабе наибольшее сокращение посевов зафиксировано в провинциях Гильменд, Фарах и Нимроз – на 99%, 95% и 91% соответственно, отметили аналитики. Упомянув при этом, что посевы опийного мака увеличились с 13 803 гектаров до 15 391 гектара в граничащей с Таджикистаном провинции Бадахшан. Также указывается, что рост посевов произошел в западной провинции Нангархар. Но несмотря на некоторое увеличение площади посевов в двух этих провинциях, общее сокращение впечатляет. Такое в новейшей истории современного Афганистана было только один раз, в 2000-2001 годах, когда «старый» Талибан еще правил в Кабуле. Но у этого достижения есть и обратная сторона. Из-за действующего ныне запрета, Афганистан лишился 450 тысяч рабочих мест, а афганские фермеры, и без того далеко не процветающие - 1,3 миллиарда долларов.

Сегодняшняя экономическая ситуация в стране – это «голодное равновесие». А единственное, что удерживает Афганистан, где 90% населения проживает в нищете, от сползания к гуманитарной катастрофе – это ручеек гуманитарной помощи извне, который, к тому же, постепенно иссякает. Так, в этом году он сократился минимум на 1 миллиард долларов, тогда как в прошлом году он составлял три миллиарда. К тому же, далеко не все в Талибане одобряют запрет на героин, исходящий от высшего руководства, о чем свидетельствует увеличение посевов в Бадахшане и Нангархаре. Тамошние представители талибов не горят желанием лишать самих себя и подконтрольное им население доходов от выращивания опийного мака. И потихоньку стараются эту компанию свернуть, ссылаясь на вполне реальные объективные причины. А сколько таких представителей еще дожидаются малейших сигналов сверху о снижении уровня жесткости в отношении героина? И сколько гектаров готовы они в этом случае посеять?