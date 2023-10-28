США опасаются крупного конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно «повышенного риска» расширения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона. Это связано с продолжающимися атаками на американские войска со стороны группировок, поддерживаемых Ираном. Как передает CNN, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это», — сказал он.

Помимо этого отмечается, что на прошлой неделе США осуществили авиаудары по объектам аффилированных с Ираном сил на востоке Сирии. Эти действия последовали после ряда ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе. Согласно оценкам США, данные авиаудары не привели к жертвам.

Салливан, комментируя американские удары по иранским группировкам в регионе, заявил телеканалу ABC: «Если атаки будут продолжаться, мы ответим, и я думаю, что иранцы понимают наше послание».

Он также подчеркнул, что США принимают необходимые меры для защиты своих сил, усиливают бдительность и сотрудничают с другими странами региона для предотвращения расширения конфликта в Израиле и Газе до регионального масштаба.

«Но риск реален, и поэтому бдительность высока, а шаги, которые мы делаем для сдерживания и предотвращения этого, являются серьезными, систематическими и непрерывными», — добавил Салливан.