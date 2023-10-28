Тегеран открещивается от связей с «Потопом Аль-Аксы»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что утверждения о прямой связи Ирана с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября являются «безосновательными», передает Sky News.

«Мы всегда оказывали политическую, медийную и международную поддержку Палестине. Мы никогда не отрицали этого», — сказал Абдоллахиан.

«Это правда, но в отношении этой операции, названной «Потоп Аль-Аксы», между Ираном и этой операцией ХАМАС не было связи, ни мое правительство, ни какая-либо часть моей страны не имели к этому отношения».