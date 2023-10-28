А готов ли Китай принять чету Асад под свой зонтик? другое мнение
Еще в прошлом месяце Председатель КНР товарищ Си объявил, что Пекин повышает статус своих отношений с Дамаском до «стратегического партнерства».
В сентябре в Китае Асада и его первую сирийскую бизнес-леди встречали весьма пышно, со всеми причитающимися почестями и даже пригласили на церемонию открытия Всемирных Азиатских игр в Ханчжоу. Китайцы, если им надо, умеют в красивую картинку.
Но если Асад рассчитывал на что-то большее и конкретнее, например – на финансовую помощь и конкретные экономические проекты, то здесь руководство Китая решило его особо не радовать, ограничившись повышением статуса двусторонних отношений, пока – без особой конкретизации того, какие выгоды это может принести Дамаску в краткосрочной перспективе.
В теории это, конечно, можно трактовать, что Китай будет наверняка пытаться втянуть Сирию в свою активно формируемую им сейчас на Ближнем Востоке сферу влияния и помогать с восстановлением экономики и инфраструктуры после гражданской войны.
Однако на практике все обстоит куда как сложнее, поэтому потока юаней в Дамаск Асаду и его клану в ближайшее время ожидать не стоит. Китайские компании опасаются западных санкций, пока еще не определились, насколько выгоды от приобретения ими части сирийской экономики перевесят риски возможных последствий за нарушения антисирийского санкционного законодательства, того же «акта Цезаря».
Кроме того, Сирия всегда была для КНР второстепенным направлением, куда важнее для него Ирак и монархии Залива, поэтому Пекин свои отношения с Асадом будет выстраивать с оглядкой на них, а там к Дамаску относятся, мягко говоря, настороженно.
И, наконец, у китайцев, прекрасно осведомленных о внутриполитической ситуации в Сирии, есть определенные опасения по поводу того, устойчив ли режим Асада и позиции правящего клана в достаточной мере. То есть в Пекине еще не решили, что в Асада есть смысл вкладывать большие деньги. И ему придется серьезно доказывать китайцам, что он их заслуживает. Что опять же открывает перед Пекином большие возможности, а уж торговаться-то там умеют.
Пока же Дамаску придется смириться с тем, что присутствие Пекина в Сирии будет носить декларативный характер: гуманитарная помощь, политическая и дипломатическая поддержка. То есть без явных обязательств или крупных капиталовложений.
Это не 2008 и не 2009 годы, когда китайские энергетические гиганты Sinopec Corp, Sinochem и CNPC инвестировали в Сирию в общей сложности 3 миллиарда долларов. В 2011 эти компании прекратили свое партнерство с Дамаском, причем – успели вовремя. А сейчас ситуация в стране совершенно другая, и Пекин не торопиться вкладываться вновь, как бы ни заманивал его Асад.
Ведь те экономические активы, которые сирийский диктатор готов передать Китаю в обмен на финансовую помощь и экономические инвестиции, из-за западных санкций сегодня слишком токсичны и несут в себе большие риски, к которым Пекин и не готов, и не считает целесообразным взваливать их на себя.
Изменится для режима в позитивную сторону текущая внешне- и внутриполитическая ситуация, изменится и позиция Китая к Асаду. Нет – Китай будет договариваться в Сирии и по Сирии с другими. Не испытывая при этом никаких идеологических терзаний, поскольку внешняя политика Пекина во главе угла всегда в первую очередь ставит не соображения идеологии, а вопросы выгод, как политических, так и вполне материальных для Китая и его экономики.