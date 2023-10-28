Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:58

Еще в прошлом месяце Председатель КНР товарищ Си объявил, что Пекин повышает статус своих отношений с Дамаском до «стратегического партнерства». В сентябре в Китае Асада и его первую сирийскую бизнес-леди встречали весьма пышно, со всеми причитающимися почестями и даже пригласили на церемонию открытия Всемирных Азиатских игр в Ханчжоу. Китайцы, если им надо, умеют в красивую картинку. Но если Асад рассчитывал на что-то большее и конкретнее, например – на финансовую помощь и конкретные экономические проекты, то здесь руководство Китая решило его особо не радовать, ограничившись повышением статуса двусторонних отношений, пока – без особой конкретизации того, какие выгоды это может принести Дамаску в краткосрочной перспективе.

В теории это, конечно, можно трактовать, что Китай будет наверняка пытаться втянуть Сирию в свою активно формируемую им сейчас на Ближнем Востоке сферу влияния и помогать с восстановлением экономики и инфраструктуры после гражданской войны. Однако на практике все обстоит куда как сложнее, поэтому потока юаней в Дамаск Асаду и его клану в ближайшее время ожидать не стоит. Китайские компании опасаются западных санкций, пока еще не определились, насколько выгоды от приобретения ими части сирийской экономики перевесят риски возможных последствий за нарушения антисирийского санкционного законодательства, того же «акта Цезаря». Кроме того, Сирия всегда была для КНР второстепенным направлением, куда важнее для него Ирак и монархии Залива, поэтому Пекин свои отношения с Асадом будет выстраивать с оглядкой на них, а там к Дамаску относятся, мягко говоря, настороженно. И, наконец, у китайцев, прекрасно осведомленных о внутриполитической ситуации в Сирии, есть определенные опасения по поводу того, устойчив ли режим Асада и позиции правящего клана в достаточной мере. То есть в Пекине еще не решили, что в Асада есть смысл вкладывать большие деньги. И ему придется серьезно доказывать китайцам, что он их заслуживает. Что опять же открывает перед Пекином большие возможности, а уж торговаться-то там умеют.