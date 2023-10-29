Израиль требует от России обеспечения безопасности евреев

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении.

Это заявление последовало после того, как несколько сотен человек устроили протест возле махачкалинского аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Они проверяли самолеты и автомобили на наличие евреев.