Зеленский прокомментировал ситуацию в Махачкале

Президент Украины назвал ужасными видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля, прибывших по рейсу из Тель-Авива.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм аэропорта Махачкалы разъяренной толпой. Об этом глава Украины написал на своей странице в соцсети Х.

«Это не единичный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть», — заявил Зеленский.

Он также указал на ряд антисемитских высказываний со стороны высокопоставленных российских чиновников, включая министра иностранных дел и президента России. По его словам, на официальном российском телевидении риторика ненависти является обычным делом.

Президент Украины подчеркнул, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке также вызвала антисемитские заявления со стороны российских идеологов.

«Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти», — заключил Зеленский.