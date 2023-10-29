Азербайджан и Сакарья будут сотрудничать в велоспорте
В рамках велосипедного фестиваля Sakarya Bike Fest, посвященного 100-летию Турецкой Республики, был подписан протокол о сотрудничестве между Федерацией велосипедного спорта Азербайджана (ФВСА) и муниципалитетом турецкой Сакарьи.
Фестиваль, прошедший под эгидой Администрации президента Турции, посетил министр оборонной промышленности Азербайджана и президент Федерации велосипедного спорта Мадат Гулиев.
Мероприятие включало соревнования любителей велоспорта, а также концертную программу.
Подписание протокола о сотрудничестве между ФВСА и муниципалитетом Сакарьи состоялось 29 октября, в последний день фестиваля. Подписи под документом поставили Мадат Гулиев и Экрем Юдже, руководитель муниципалитета Сакарьи.