Обстрел Израиля с территории Сирии и Ливана
Израильские военные зафиксировали обстрел территории страны из Сирии и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
По данным ЦАХАЛ, все снаряды упали в открытой местности, не причинив никакого урона израильской стороне.
Пресс-служба также сообщила об израильских ударах по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории.
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