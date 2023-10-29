Блинкен в разговоре с Фиданом попытался охладить пыл

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции необходимость предотвращения распространения конфликта в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Я обсудил с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом наши усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта в Газе на другие регионы», — написал он в своем посте в соцсети X.

Блинкен также упомянул, что они обсудили вопросы освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, гуманитарную помощь в Газу и ратификацию вступления Швеции в НАТО.