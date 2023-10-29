Дагестан мобилизует правительство: круглосуточный режим работы обновлено 01:34
Правительство Дагестана переходит на круглосуточный режим работы в связи с текущей обстановкой в регионе, передает ТАСС.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил об этом на открытии работы оперативного штаба: «Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы. Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди».
Абдулмуслимов также подчеркнул, что дестабилизация ситуации в Дагестане не будет допущена и что все необходимые меры будут приняты для поддержания порядка и стабильности в регионе.
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Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением по ситуации в махачкалинском аэропорту, где произошли беспорядки. Меликов осудил действия тех, кто участвовал в событиях, назвав их грубым нарушением закона, передают российские СМИ.
«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — заявил Меликов.
Глава Дагестана также подчеркнул, что участники беспорядков предали тех, кто отдал жизнь за безопасность страны в различные периоды истории. Он выразил солидарность с жертвами насилия и политики, отметив молитвы за мир в Палестине. По его словам, происшествие в аэропорту является возмутительным и должно быть соответствующим образом оценено правоохранительными органами: «И это обязательно будет сделано!» — заявил Меликов.