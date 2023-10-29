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Правительство Дагестана переходит на круглосуточный режим работы в связи с текущей обстановкой в регионе, передает ТАСС. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил об этом на открытии работы оперативного штаба: «Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы. Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди». Абдулмуслимов также подчеркнул, что дестабилизация ситуации в Дагестане не будет допущена и что все необходимые меры будут приняты для поддержания порядка и стабильности в регионе.

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Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением по ситуации в махачкалинском аэропорту, где произошли беспорядки. Меликов осудил действия тех, кто участвовал в событиях, назвав их грубым нарушением закона, передают российские СМИ.