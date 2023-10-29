Американский авианосец направляется в Восточное Средиземноморье
Десантный корабль ВМС США USS Bataan, на борту которого находится 26-й экспедиционный корпус морской пехоты, направляется в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее также сообщалось, что ударная группировка американских кораблей во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower миновала Гибралтарский пролив и вошла в Средиземное море.
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