Генеральный секретарь ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла выступит с телеобращением в эту пятницу. Это будет его первое публичное заявление с начала войны 7 октября, сообщают израильские СМИ.

Ранее было распространено видео с Хасаном Насралла на фоне логотипа группировки, при этом значение «зашифрованного» послания - кому и с какой целью оно направлено - неясно.