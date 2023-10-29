Израиль в ночь на 30 октября дважды сообщил, что подвергся обстрелу со стороны Сирии. Израильская армия вела ответный огонь.

О первой атаке ЦАХАЛ сообщил в 22:49 29 октября в Telegram-канале. Было «несколько пусков с территории Сирии в направлении израильской территории». Снаряды упали на открытой местности. Военные ЦАХАЛ открыли ответный огонь по позициям, откуда производились пуски.

После 2:00 30 октября израильская армия сообщила о еще одной атаке. Самолет ЦАХАЛ нанес удар «по военной инфраструктуре на сирийской территории».

Сирия и Израиль участили обстрелы территорий после начала войны Израиля и ХАМАС. На прошлой неделе из-за этого были выведены из строя аэропорты Дамаска и Алеппо.