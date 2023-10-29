Какова ситуация в Дагестане?

Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем главы республики Сергея Меликова и органов власти всех уровней, а муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами.

На фоне беспорядков в районе аэропорта Махачкалы, прошедших вечером 29 октября из-за прибытия самолета из Израиля, власти Дагестана усилили меры безопасности в городах и районах республики. Об этом говорится в сообщении правительства Дагестана по итогам совещания оперативного штаба.

Другие главные тезисы совещания: работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий; пострадавшим в результате беспорядков оказывается необходимая медпомощь; ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем.

В ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. «В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать всех причастных к беспорядкам.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. На фоне беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.

По данным республиканского Минздрава, в результате столкновений правоохранителей с протестующими пострадали 20 человек. При этом десять человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Лечением еще десятерых заняты медики республиканских стационаров, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, уточнили в Минздраве.