В Бакинском конгресс-центре 26 октября прошел киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge 2023. В мероприятии, организованном совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, приняли участие местные и зарубежные компании, госучреждения, представители частного сектора, студенты и эксперты.

В церемонии открытия приняли участие начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, руководитель Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Кязимов, депутат, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, а также представители частного сектора.

В рамках мероприятия впервые в Азербайджане было организовано соревнование с моделированием кибератак, участниками которого выступили команды банков, государственных, образовательных и телекоммуникационных учреждений.

Кроме того, в рамках мероприятия, была представлена выставка «Кибербезопасность», состоящая из 14 местных и 27 зарубежных компаний, 5 госучреждений и 8 стартапов. Были организованы мастер-классы по кибербезопасности для разных уровней знаний и возрастных категорий по программе Hack the Future, участникам предоставили возможность послушать панельные дискуссии, посвященные глобальным вызовам и киберугрозом.