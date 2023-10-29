Спецслужбы моделируют кибератаки в Баку фото
В Бакинском конгресс-центре 26 октября прошел киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge 2023. В мероприятии, организованном совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, приняли участие местные и зарубежные компании, госучреждения, представители частного сектора, студенты и эксперты.
В церемонии открытия приняли участие начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, руководитель Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Кязимов, депутат, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, а также представители частного сектора.
В рамках мероприятия впервые в Азербайджане было организовано соревнование с моделированием кибератак, участниками которого выступили команды банков, государственных, образовательных и телекоммуникационных учреждений.
Кроме того, в рамках мероприятия, была представлена выставка «Кибербезопасность», состоящая из 14 местных и 27 зарубежных компаний, 5 госучреждений и 8 стартапов. Были организованы мастер-классы по кибербезопасности для разных уровней знаний и возрастных категорий по программе Hack the Future, участникам предоставили возможность послушать панельные дискуссии, посвященные глобальным вызовам и киберугрозом.
По итогам соревнования «Кибервойны» командам-победителям вручили сертификаты и денежные призы на 30 000 манатов (первое место 15 000 манатов, второе место 10 000 манатов, третье место 5 000 манатов). Первое место заняла команда Государственной нефтяной компании АР UEİB, второе место у команды компании «Азерсел» - Cybercell, а на третьем месте оказалась команда Службы безопасности президента Азербайджанской Республики İron Fist. Кроме того, организаторы вручили сертификаты спонсорам и партнерам мероприятия, а также участникам, прошедшим обучение на курсах мастер-классов.
Принято решение продолжить проведение киберфестиваля и в будущем, как в специализированной форме для инфраструктур, так и в формате кибервойны международного уровня, с добавлением новых элементов и новых направлений.