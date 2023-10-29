Полиция задержала сумгаитского стрелка
В связи с вооруженным нападением на дом в жилом массиве Джорат Баглары города Сумгаит задержан местный житель.
АПА сообщает, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан житель поселка Джорат Баглары Мушвиг Тагиев (1987 г. р.).
Отметим, что 28 октября около 05:50 в одном из частных жилых домов в Джорат Баглары из огнестрельного оружия были убиты Сусана Каракаш и Дагбеи Фараджев, еще 4 человека: Тарлан Фараджева, Серкан Каракаш, а также прибывшие на место происшествия соседи Этибар Сарыев и Мехман Сарыев получили ранения.