Завершился международный турнир «Мингячевирская регата-2023», организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана. В регате с участием 14 команд из 8 стран азербайджанская команда завоевала в общей сложности 20 медалей, из них 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых.

Также по соотношению завоеванных медалей в командном зачете Азербайджан стал обладателем Кубка международного турнира по гребле на байдарках и каноэ «Мингячевирская регата-2023». А в академической гребле кубок достался команде Грузии.

Отметим, что «Мингячевирская регата» два года подряд включается в календарный план Европейской ассоциации каноэ (ЕКА).