Шойгу заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к политическим дискуссиям по «урегулированию украинского кризиса» и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Х Пекинском Сяншаньском форуме.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — цитирует РБК Шойгу.

При этом, отметил российский министр, важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН, «которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности».

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран», — заявил Шойгу.