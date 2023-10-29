Ереван ждет Анкару

Ереван выражает надежду на реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах особых эмиссаров Армении и Турции. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании постоянных комиссий Национального собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

Армянский премьер напомнил, что эта договоренность касается открытия границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

«Проделана значительная работа в части пограничной инфраструктуры. Мы провели перевооружение КПП Маргара, и мы уже готовы к таким процессам (пересечение границы) и будем надеяться, что эти договоренности будут реализованы», - добавил Пашинян.