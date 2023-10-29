Армия Израиля уничтожила более 600 объектов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние несколько дней нанесла удары по более чем 600 объектам палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.
Как отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛ, удары наносились с воздуха, с моря, а также в ходе сухопутных рейдов на территорию анклава. «Были поражены связанные с ХАМАС цели, включая склады оружия, десятки позиций для пуска противотанковых ракет, а также укрытия и оперативные базы боевиков», — уточнили в израильской армии.
Один из ударов, по данным ЦАХАЛ, был нанесен по «месту сосредоточения живой силы», в результате чего были убиты порядка 20 боевиков ХАМАС и других радикальных исламистских движений.
27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. ХАМАС в ответ объявил о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценное вторжение в секторе Газа, называя это расширением ранее проводившихся операций. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС. По информации The New York Times, Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе ввода войск в анклав.