Назван размер пенсии и социальной помощи

В следующем году в Азербайджане будет увеличен размер среднемесячной пенсии, следует из заключения Счетной палаты на законопроект «О государственном бюджете на 2024 год».

Рост среднемесячного размера пенсии на 16,9% в первом полугодии текущего года, а также прогноз темпов роста среднемесячной зарплаты на 10,7% к концу года свидетельствует о том, что в начале следующего года среднемесячный размер пенсии составит 435 манатов.

Согласно заключению, в Азербайджане в 2024 году сумма адресной государственной социальной помощи составит 270 манатов.