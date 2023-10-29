11:09

Kontakt стал эксклюзивным партнером еще одного глобального бренда смартфонов – OPPO. В связи с этим сеть провела специальное презентационное мероприятие с участием партнеров, инфлюэнсеров и СМИ.

На мероприятии выступили генеральный директор Kontakt Гасан Исрафилзаде, генеральный представитель OPPO по Центральной Азии и Кавказу Виктор Чанг, директор департамента маркетинга и развития бренда OPPO по Центральной Азии и Кавказу Ботагоз Карибаева, которые рассказали о дальнейших планах бренда в нашей стране, а также о партнерстве. Гасан Исрафилзаде, генеральный директор сети магазинов Kontakt, подчеркнул, что OPPO является одним из ведущих мировых брендов благодаря своим инновациям, передовым технологиям, качеству, ценовой политике и многим другим особенностям. Он отметил, что наличие такого бренда в магазинах Kontakt является очень достойным дополнением к богатому ассортименту сети.

Виктор Чанг, в свою очередь, назвал Kontakt ведущей розничной сетью Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что в результате сотрудничества двух компаний азербайджанцам будут предоставлены качественные продукты и новый опыт. Он пригласил всех в магазины Kontakt для ознакомления с широким ассортиментом.

В своем выступлении Ботагоз Карибаева рассказала о планах бренда OPPO на новом рынке, достижениях компании и важности партнерства с Азербайджаном.

Особый интерес к вечеру добавили выступление певицы Hiss, которая является лицом бренда OPPO в нашей стране, а также другие развлекательные программы.

Участники мероприятия также получили возможность протестировать смартфоны и планшеты, принадлежащие бренду OPPO.