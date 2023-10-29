Ведущий бренд мирового рынка смартфонов OPPO эксклюзивно в магазинах Kontakt фото
Kontakt стал эксклюзивным партнером еще одного глобального бренда смартфонов – OPPO. В связи с этим сеть провела специальное презентационное мероприятие с участием партнеров, инфлюэнсеров и СМИ.
На мероприятии выступили генеральный директор Kontakt Гасан Исрафилзаде, генеральный представитель OPPO по Центральной Азии и Кавказу Виктор Чанг, директор департамента маркетинга и развития бренда OPPO по Центральной Азии и Кавказу Ботагоз Карибаева, которые рассказали о дальнейших планах бренда в нашей стране, а также о партнерстве.
Гасан Исрафилзаде, генеральный директор сети магазинов Kontakt, подчеркнул, что OPPO является одним из ведущих мировых брендов благодаря своим инновациям, передовым технологиям, качеству, ценовой политике и многим другим особенностям. Он отметил, что наличие такого бренда в магазинах Kontakt является очень достойным дополнением к богатому ассортименту сети.
Виктор Чанг, в свою очередь, назвал Kontakt ведущей розничной сетью Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что в результате сотрудничества двух компаний азербайджанцам будут предоставлены качественные продукты и новый опыт. Он пригласил всех в магазины Kontakt для ознакомления с широким ассортиментом.
В своем выступлении Ботагоз Карибаева рассказала о планах бренда OPPO на новом рынке, достижениях компании и важности партнерства с Азербайджаном.
Особый интерес к вечеру добавили выступление певицы Hiss, которая является лицом бренда OPPO в нашей стране, а также другие развлекательные программы.
Участники мероприятия также получили возможность протестировать смартфоны и планшеты, принадлежащие бренду OPPO.
Отметим, что OPPO постоянно стремится к созданию инновационных технологий. Бренд доступен для клиентов в более чем 60 странах по всему миру, сегодня OPPO предоставляет широкий спектр смарт-устройств, включая серии Find X и Reno. Смартфон OPPO Reno 10 5G в настоящее время является лидером продаж среди продуктов OPPO по всему миру.
Смартфоны OPPO, имеющие более 500 миллионов пользователей по всему миру, можно приобрести в магазинах Kontakt - эксклюзивном дистрибьюторе бренда в нашей стране, по ценам от 300 манатов при наличной оплате и от 15 манатов при покупке в рассрочку.
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Отметим, что на данный момент сеть насчитывает 38 магазинов в Азербайджане и 3 в столице Грузии Тбилиси, также действуют интернет-магазины kontakt.az и kontakt.ge. Ближайший к вам магазин можно найти здесь.