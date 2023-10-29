Пашинян заявил о «согласованных с Баку» трех принципах мирного договора

В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа. Если стороны останутся приверженными уже согласованным принципам, документ будет вскоре подписан. Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Премьер Армении заметил, что «точность этих цифр превращается в повод для критики… Договоренность была достигнута на политическом уровне, и идея заключалась в том, чтобы ссылаться на источник, не находящийся под влиянием сторон. При этом стороны осознавали, что на основании этого источника будет проводиться демаркация и делимитация границы», - цитируют армянские СМИ Никола Пашиняна.

Премьер Армении добавил, что цифры взяты из советской энциклопедии 1977 г.

Второй принцип, по словам Пашиняна, это: стороны согласились провести делимитацию границы на основании Алма-Атинской декларации. То есть стороны исходят из того, что административные границы советских республик – это уже государственные границы стран, следовательно, необходимо признать их нерушимость.

Пашинян указал, что в этом вопросе важно наличие карт, которые отражают реальность того времени. Армянский премьер добавил, что они есть.

Третьим принципом Пашинян назвал открытие на основе равенства и взаимности региональных коммуникаций, которые должны действовать под юрисдикцией стран, через которые они проходят.