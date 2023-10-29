Очередная группа бывших вынужденных переселенцев 30 октября отправлена в город Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

На данном этапе в город Лачин переселяются еще 16 семей – 59 человек, ранее поселившихся в Баку и Сумгаите. В городе Горадиз к ним присоединятся еще 4 семьи (11 человек) из Бейлаганского и Шемахинского районов.

Переселившиеся в Лачин семьи разместятся в домах, где они некогда жили и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 315 семей, или 1 205 человек.