Что происходит в секторе Газа? подробности
Палестинцы из сектора Газа сообщили в понедельник об интенсивных воздушных и артиллерийских ударах. Об этом передает Reuters, ссылаясь на палестинские СМИ.
Согласно сообщению, израильская авиация нанесла удары по районам вблизи больниц Шифа и «Аль-Кудс» в Газе, а палестинские боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в приграничном районе к востоку от города Хан-Юнис на юге.
Представители ХАМАС не дали никаких комментариев. Reuters не смог получить независимого подтверждения этих сообщений. Израильские силы не предоставляют подробной информации о своих действиях в рамках так называемой второй фазы операции против ХАМАС.
В то же время ливанская шиитская группировка «Хезболла» готова к соразмерному ответу в случае, если Израиль переступит красные линии. Об этом в беседе с газетой Asharq Al-Awsat заявил ливанский религиозный и политический деятель, член «Хезболлы» Набиль Каук.
«Наш противник в Израиле хорошо знает наши красные линии, и «Хезболла» без колебаний встанет на защиту Ливана и его мирных жителей, если враг продолжит нападать на них, - пригрозил Каук. – «Хезболла» продолжит свою борьбу… потому что у нас у всех одна битва и одна судьба, и у нас нет иного пути, кроме победы. Ведь победа в секторе Газа - это в то же время и победа Ливана…»
Еще один член формирования Мухаммед Раад заявил: «Мы здесь, в Ливане, полностью готовы».
Со своей стороны член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в понедельник в эфире телеканала Al Jazeera, что в организации разочарованы ограниченной поддержкой, которую оказывают ей арабские страны и идеологически заинтересованные стороны, в том числе «Хезболла». «Мы возлагали большие надежды на «Хезболлу» и наших коллег на Западном берегу», - указал Марзук.
Bloomberg со ссылкой на бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина сообщает, что военные Израиля в качестве одной из своих целей ставят ликвидацию по меньшей мере 10 тыс. боевиков ХАМАС. По оценкам еврейского государства, в целом в регионе их около 30 тысяч.
Ядлин во время разговора с журналистами также отметил, что Израиль не хочет «оккупировать и контролировать два миллиона палестинцев». По его словам, еврейское государство может создать буферную зону по окончании боевых действий для предотвращения очередной атаки боевиков.
Источники в израильских службах безопасности сообщили Bloomberg, что ранее была сформирована группа для уничтожения всех главарей ХАМАС, причастных к атаке, произошедшей 7 октября.
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что прямых переговоров между Израилем и ХАМАС нет и не может быть. Дипломат добавил, что израильская сторона не владеет информацией о состоянии заложников, находящихся у ХАМАС. Отвечая на вопрос, рассматривается ли Израилем вариант остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с ХАМАС, Бен-Цви сказал: «Нет, не рассматривается. С кем садиться за стол переговоров? О чем с ними говорить? С ХАМАС мы не можем садиться за стол переговоров, они повторяют все время, что они считают, что надо уничтожить государство Израиль».
Бен Цви, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия, сказал, что израильская сторона не планирует уничтожать сектор Газа и переселять его жителей, есть план уничтожить военные структуры ХАМАС: «Нет никакого плана уничтожить сектор Газа. Я не знаю, откуда это берется, но такого плана нет. Есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников».
Дипломат также сказал, что израильская сторона на этот момент не рассматривает возможность прекращения боевых действий с ХАМАС.