12:12

Палестинцы из сектора Газа сообщили в понедельник об интенсивных воздушных и артиллерийских ударах. Об этом передает Reuters, ссылаясь на палестинские СМИ. Согласно сообщению, израильская авиация нанесла удары по районам вблизи больниц Шифа и «Аль-Кудс» в Газе, а палестинские боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в приграничном районе к востоку от города Хан-Юнис на юге.

Представители ХАМАС не дали никаких комментариев. Reuters не смог получить независимого подтверждения этих сообщений. Израильские силы не предоставляют подробной информации о своих действиях в рамках так называемой второй фазы операции против ХАМАС. В то же время ливанская шиитская группировка «Хезболла» готова к соразмерному ответу в случае, если Израиль переступит красные линии. Об этом в беседе с газетой Asharq Al-Awsat заявил ливанский религиозный и политический деятель, член «Хезболлы» Набиль Каук. «Наш противник в Израиле хорошо знает наши красные линии, и «Хезболла» без колебаний встанет на защиту Ливана и его мирных жителей, если враг продолжит нападать на них, - пригрозил Каук. – «Хезболла» продолжит свою борьбу… потому что у нас у всех одна битва и одна судьба, и у нас нет иного пути, кроме победы. Ведь победа в секторе Газа - это в то же время и победа Ливана…» Еще один член формирования Мухаммед Раад заявил: «Мы здесь, в Ливане, полностью готовы».