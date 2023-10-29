Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:27

Произошедшее вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы, когда толпа прорвалась в главный терминал и на взлетно-посадочную полосу, а часть ее кинулась искать в турбинах самолета мифических евреев, было вполне прогнозируемым. И не потому, что накануне, 28 октября, антисемитские выступления прокатились в Хасавюрте, Дагестан, и в Нальчике, Кабардино-Балкария, это все звенья одной цепи. А потому, что в дело вступили российские спецслужбы с их фирменной «фишкой» - все внутренние проблемы компенсируют культивацией в обществе ненависти к другим национальностям и религиям.

Лубянка – как собирательный образ российских спецслужб – десятилетиями играет эту карту. В 1990-е народное недовольство жесточайшим экономическим кризисом и массовым обнищанием и вовсе удавалось время от времени перекрывать столь же всенародной ненавистью к «лицам кавказской национальности». Ксенофобия стала тогда настоящей палочкой-выручалочкой для некомпетентного и вороватого российского правительства. И нынешний Кремль сумел не только по достоинству оценить этот инструмент, но и взял его на вооружение, более того, начал готовиться применять уже в мировом масштабе. Ведь именно при нем под покровительством ФСБ вблизи Санкт-Петербурга был открыт центр «Партизан», в котором проходили и продолжают проходить боевую подготовку сотни неонацистов и ультранационалистов со всего мира. В СССР этим занималось Одесское общевойсковое краснознаменное командное училище, «кузница кадров» для «национально-освободительных движений» со всего мира – теперь этим занимается «Российское имперское движение», еще одна аффилированная с ФСБ структура, заявки которой на все необходимое для изучения его «курсантами» тактики подрывной работы и ведения боевых действий в городских условиях арсеналы российского Министерства обороны выполняют точно и в срок.

В том же Санкт-Петербурге не просто скрывается от ФБР, а свободно проживает основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База») Ринальдо Наззаро, сбежавший от правосудия в Россию. Именно в России был проведен официально «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы. Российские спецслужбы начали активно спонсировать такие европейские неонацистские организации, как «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и многие, многие другие. При таком размахе запустить волну антисемитских выступлений на нищем Северном Кавказе – это даже не задача, а так, задачка. С которой Лубянка вполне справилась. 28 октября жители дагестанского Хасавюрта устроили сход возле отеля «Фламинго». Из‑за слухов о том, что в нем поселили «беженцев из Израиля». Толпа, пришедшая к отелю, потребовала, чтобы все постояльцы подошли к окнам, чтобы они на них посмотрели. Когда этого не произошло, в отель начали бросать камни.

В тот же день еще одна антисемитская акция прошла в Нальчике, Кабардино-Балкария: неизвестные подожгли автомобильные покрышки и забросили их внутрь строящегося здания Еврейского общественного центра, а на его стенах оставили оскорбительные надписи. Показательна реакция властей: в Хасавюрте полицейские разрешили нескольким людям из толпы зайти в гостиницу, чтобы те убедились, что в ней «нет евреев». А в Нальчике власти сообщили о произошедшем следующее: «в недостроенном здании горит строительный мусор». Столь же «скромно и сдержанно» правоохранительные органы вели себя и во время захвата аэропорта Махачкалы, на секундочку, особо охраняемой территории, позволяя захватившим и впоследствии разграбившим его молодчикам чувствовать себя вполне комфортно, когда они «кошмарили» гражданский персонал аэропорта. А почему, собственно, «силовики» должны были вести себя иначе, более жестко? Это ведь не антивоенные пикеты, где на одного участника рота ОМОНа, это ведь «социально близкие», ядерный электорат российской власти высказывает таким своеобразным способом свою поддержку антиизраильской позиции Москвы.