Взяточничество в Ширване не пройдет

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в собственность государственного имущества в обмен на взятку, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Минэкономики Азербайджана.

Были выявлены подозрения в том, что аукционная комиссия под председательством старшего консультанта ширванского регионального отдела Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики Сейрана Мамедова за взятку в 22 тыс. 500 манатов объявила победителем гражданина на аукционе по купле-продаже земельного участка и расположенного на нем строительного объекта.

На основании собранных доказательств по уголовному делу, возбужденному в связи с указанным фактом, Сейран Мамедовой было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса и решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.