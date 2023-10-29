Мишустин пообещал льготы азербайджанцам

Российское правительство приняло решение об упрощении открытия банковских счетов для физических и юридических лиц из 25 государств, рассказал во время совещания со своими заместителями председатель правительства России Михаил Мишустин.

Мера, как отмечается, призвана помочь иностранным компаниям и предпринимателям вести дела в России.

В перечень таких стран вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, КНР, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.