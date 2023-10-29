Шани Лук, 22-летняя гражданка Германии, погибла в плену после того, как была похищена боевиками ХАМАС, передает Bild.

Девушка приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале, который проходил недалеко от границы с сектором Газа. Трагические события развернулись 7 октября, когда боевики ХАМАС жестоко избили ее до потери сознания и увезли в Газу.

Семья Шани Лук, узнав о похищении, немедленно обратилась за помощью к правительству Германии, требуя содействия в освобождении девушки. Родственникам было сообщено, что Шани находится в одной из больниц на севере сектора Газа с тяжелой травмой головы.

К сожалению, мать Шани, Рикарда Лук, подтвердила худшие опасения. В эфире германских телеканалов RTL и ntv она сделала заявление: «К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых».

На данный момент в плену у террористической организации ХАМАС, по неофициальным данным, остаются до 13 граждан Германии. Всего армейская пресс-служба Израиля сообщала о 239 заложниках, удерживаемых в плену ХАМАС.