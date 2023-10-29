Новинка от Birbank Biznes для предпринимателей

Birbank Biznes, система интернет- и мобильного банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, значительно упростила процесс регистрации. Теперь предприниматели впервые в Азербайджане могут воспользоваться функцией «Регистрация через распознавание лица» для открытия бизнес-счета.

Благодаря этому нововведению, открытие счета в Birbank Biznes стало намного проще. Предпринимателям достаточно заполнить первичную личную информацию и данные о компании, подтвердить договор и анкету самооценки с помощью Asan Imza, а затем завершить регистрацию через видеораспознавание лица, без необходимости предоставления удостоверения личности. Весь процесс занимает всего лишь около 3 минут и позволяет владельцам бизнеса быстро зарегистрироваться в Birbank Biznes, избегая посещения отделения и экономя свое драгоценное время.

В Birbank Biznes собрано множество сервисов, которыми предприниматели активно пользуются: открытие банковских бизнес-счетов; срочные переводы и переводы в национальной и иностранной валюте; безналичные платежи; заказ, доставка и пополнение зарплатных и бизнес-карт; заявка на установку POS-терминала, онлайн-отслеживание POS-транзакций и получение выписок; снятие наличных по QR-коду с расчетных и карточных счетов; документооборот и массовое подписание документов; бизнес-кредиты и банковские гарантии; услуги Mobile POS, Click to Pay и электронная коммерция; специальные тарифные пакеты и многое другое.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы.

Больше о Birbank Biznes на сайте https://bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.