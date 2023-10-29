Россияне жалуются на сбой в работе Telegram

Сегодня утром российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с проблемами в работе сервиса. Согласно данным сервиса «Детектор сбоев», начиная с 9:15 мск, было зарегистрировано 31 сообщение о неполадках, передает РБК.

Среди сообщений о сбое 83% пользователей указали, что Telegram вовсе не работает. Девять процентов жаловались на проблемы с работой приложения, а еще 8% столкнулись с трудностями в получении сообщений. Некоторые пользователи отметили, что у них с ночи не загружаются чаты, фотографии и видеоматериалы.

Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из таких городов, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Волгоград, Махачкала и Москва.

Сервис DownRadar зафиксировал значительное количество жалоб на сбои: 159 из Краснодара, 140 из Ростова, 69 из Ижевска, 62 из Волгограда, 61 из Ставрополя и 56 из Москвы.

Российские СМИ уже направила запрос в пресс-службу Telegram для получения комментариев по данной ситуации.

Отметим, что последний значительный сбой в работе Telegram был зафиксирован в конце августа. В то время большинство пользователей жаловались на проблемы с загрузкой мобильного приложения и чатов. Тогда сервис зарегистрировал более 200 жалоб на работу мессенджера.