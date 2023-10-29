Закир Гасанов встретился с китайскими оружейниками фото
Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Китай, сообщили в Минобороны.
Гасанов посетил посольство Азербайджана в КНР. Здесь были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.
Затем министр обороны встретился с руководителями нескольких компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.
На встречах с участием посла Азербайджана в Пекине Буньяда Гусейнова были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития совместного сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.