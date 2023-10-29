Омбудсмен Азербайджана рассказала об армянском «докторе Менгеле»

Сотни азербайджанцев стали инвалидами, подвергшись давлению в армянском плену, заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе выступления на церемонии презентации отчета «Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев».

В качестве одного из многочисленных фактов пыток, применяемых к азербайджанским военнопленным, можно привести также пример с истязанием Муршудова Садраддина Аслан оглу, которого после избиения заставляли глотать осколки стекла.

Помимо этого, в результате медицинских экспертиз, проведенных после обмена телами между сторонами, было подтверждено совершение пыток и унижений над пленными как до, так и после их смерти», - сказала С.Алиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о «Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев».