Катар не сам по себе в контактах с ХАМАС

Представительство ХАМАС в Катаре было открыто по просьбе Вашингтона, утверждает в авторской колонке, опубликованной на The Wall Street Journal, посол ближневосточной страны в США Мешааль бин Хамад аль Тани.

Посол Катара в США выразил свою позицию относительно роли Катара на Ближнем Востоке под заголовком и подзаголовком: «Катар – честный посредник на Ближнем Востоке. Мы не поддерживаем ХАМАС, против нас ведется дезинформационная кампания». В статье посол пролил свет на ситуацию вокруг открытия представительства ХАМАС в Катаре.

«Политический офис ХАМАС в Катаре был открыт в 2012 году после просьбы Вашингтона установить непрямые каналы связи с движением. Офис часто использовался в посреднических усилиях, помогая деэскалации конфликтов в Израиле и на палестинских территориях», — указывает аль Тани.

Он также подчеркивает, что присутствие офиса ХАМАС в Катаре не следует воспринимать как одобрение движения: «Присутствие офиса ХАМАС не следует путать с одобрением, оно скорее создает важный канал для непрямой коммуникации. Стремление Катара к диалогу всегда осуществлялось в координации с нашими международными партнерами, и нашим приоритетом всегда были мир и стабильность в нашем регионе», — говорится в статье посла.